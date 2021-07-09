«تم» تتيح إنجاز 600 خدمة حكومية رقمياً في أبوظبي

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

ذكرت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة أن تطبيقها الذكي «تم»، يتيح إنجاز أكثر من 600 خدمة حكومية رقمياً، لجميع أفراد المجتمع، إذ تستهدف الوصول إلى توفير 100% من الخدمات الرقمية المتكاملة، للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، بنهاية العام الجاري.

وتستهدف المنظومة تمكين سكان أبوظبي من الوصول إلى مجموعة شاملة من الخدمات الحكومية، وإنجازها عبر نقطة اتصال واحدة.

وأشارت إلى الانتهاء من تطوير وتوفير 80% من الخدمات الرقمية المتكاملة للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي عبر التطبيق، الذي يتماشى مع رؤية الإمارة الطموحة في مجال التحول الرقمي، كإحدى مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، الذي يقود جهود تنمية الإمارة من خلال الاستثمار في الأعمال والابتكار والأفراد.

ويوفر التطبيق خدمات حكومية في مختلف المجالات الحياتية، ومنها الخدمات الشرطية مثل حجز مواعيد اختبارات القيادة، وتجديد رخص القيادة الخاصة، من دون مغادرة منازلهم، والخدمات الاقتصادية مثل معاملات الحصول على تصاريح ومتطلبات إجراءات ترخيص الأعمال، وخدمات اجتماعية مثل التقدم للحصول على التراخيص المهنية.

ووفرت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عدداً من خدماتها الرقمية عبر التطبيق، مثل توفير معلومات حول أحدث الفعاليات التي تقام في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، وخدمات تنظيم حدث في أحد المواقع التابعة للدائرة، أو طلب ترخيص مرشد سياحي.

خدمات رقمية

تشير مؤشرات حكومة أبوظبي إلى ارتفاع نسبة تبنّي الخدمات الرقمية من قبل المتعاملين، الذين تبنوا بالفعل التوجه الرقمي في أداء معاملاتهم، إلى 94%، وستعمل الخدمات المتكاملة للجهات الحكومية على زيادة هذه الأرقام بهدف الوصول إلى نسبة عالية من المستخدمين لتطبيق «تم» بنهاية العام.

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