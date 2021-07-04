المصدر: الإمارات اليوم

قروض

لاحظ متعاملون مع بنوك في الدولة أن الإجراءات الحالية، للحصول على تمويل شخصي، باتت أكثر تعقيداً مقارنة بالسنوات الماضية، وتتطلب فترة زمنية أطول.

جرعة

طالب مقيمون يعتزمون السفر خلال الصيف، بالسماح لهم بالحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح «كورونا»، قبل إتمام فترة الأشهر الستة من تلقي الجرعة الثانية بفترة بسيطة، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي اللازم عليهم، إذ رفضت مراكز تطعيم هذا الطلب، على الرغم من تبقي أيام قليلة على استكمال المدة المشار إليها.

لقاح

دعت قارئة هيئة الصحة في أبوظبي إلى تحديد المراكز الصحية الحكومية وفقاً لنوعية اللقاح الذي تعطيه على موقعها الإلكتروني، إذ اضطرت إلى الذهاب لمراكز عدة للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح، قبل أن تجد مركزاً يعطي اللقاح ذاته الذي حصلت عليه سابقاً.

فحص

أفادت قارئة تتابع حملها في أحد مستشفيات دبي بأنها علمت، أثناء مراجعتها الدورية، أن نتيجة فحص التهابات المسالك البولية الذي أجرته، قبل ثلاثة أسابيع ظهرت، إيجابية، من دون أن يتم الاتصال بها لإعطائها العلاج اللازم، الأمر الذي كاد يؤثر في صحة جنينها.

عروض

أثنى قراء على طرح سلسلة متاجر للملابس الجاهزة، أخيراً، عروضاً تخفيضية على موديلات الرجال، مع وضع لافتات توضح أن العروض تأتي في إطار الاحتفاء بمناسبة «يوم الأب»، ما اعتبروه من المظاهر الإيجابية التي ترسخ الاهتمام بتلك المناسبة في الأسواق.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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