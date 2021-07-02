«الموارد البشرية»: «الشروط الإضافية» تؤخر إرسال عرض العمل

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين حملة إرشادية على حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، لتوعية متعامليها (عمال وأصحاب عمل) بأهمية وإلزامية استصدار عرض عمل، يضم تفاصيل الراتب ومدة العرض وشروطه بلغة العامل، باعتباره شرطاً أساسياً لاستقدام وتشغيل عمالة جديدة في منشآت القطاع الخاص بالدولة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تقدم خدمة استصدار عروض العمل إلكترونياً عن طريق مراكز خدمة «تسهيل»، المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، للمنشآت التي لديها حصص إلكترونية موافق عليها، للتمكن من استقدام العمالة من خارج الدولة، وهي عبارة عن عرض عمل للعامل المراد استقدامه للعمل في المنشأة، تُوضح فيه تفاصيل الراتب وشروط ومدة العرض، وتكون باللغة التي يفهمها العامل.

وأكدت أنه في حال إضافة شروط إلى رسالة عرض العمل، فإن نظام الوزارة يحيل الطلب إلى إدارة علاقات العمل، لأخذ الموافقة على الشروط الإضافية أو رفضها، قبل إرسالها للعامل للتوقيع عليها، مشددة على أنه في جميع الأحوال يجب ألا تخالف هذه الشروط قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، ما لم تكن أصلح للعامل.

وذكرت أنه يمكن استخدام هذه الخدمة لعامل داخل الدولة بشرط أن تكون بطاقة العمل وإقامة العامل قد ألغيتا منذ فترة أقل من 90 يوماً، في حال كان نوع عرض العمل «عرض عمل انتقال»، بغض النظر عن وجود حصة إلكترونية للمنشأة، وبغض النظر عن كون العامل مازال موجوداً داخل الدولة، أو تمت مغادرته للدولة بعد الإلغاء من عدمه.

وحددت الوزارة خمس خطوات إلكترونية للحصول على عروض العمل الرسمية، عبر الموقع الإلكتروني، تشمل «تسجيل الدخول في نظام (تسهيل) الذكي عن طريق اسم المستخدم وكلمة السر، واختيار خدمة طباعة رسالة عرض العمل من قائمة عروض العمل، وإدخال البيانات المطلوبة، وإضافة المرفقات، وطباعة الإيصال».

استصدار عروض العمل إلكترونياً عن طريق مراكز خدمة «تسهيل»

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