إغلاق 25 موقعاً إلكترونياً لترويج المخدرات العام الماضي

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

كشف رئيس قسم عمليات مكافحة المخدرات في شرطة رأس الخيمة، الرائد عبدالناصر الشيراوي، عن تزايد إقبال مروّجي المخدرات على المواقع الإلكترونية لترويج مخدراتهم، محذراً من خطورتها، ومن قدرتها على الوصول إلى شريحة كبيرة من الشباب.

وأكد الشيراوي، خلال استضافته في برنامج «العين الساهرة»، الذي تنظمه إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع المكتب الإعلامي الحكومي، إغلاق 25 موقعاً إلكترونياً تروج المخدرات، العام الماضي.

وذكر أن 60% من الأهالي الذين تقدموا طواعية لعلاج أبنائهم من الإدمان، فضّلوا العلاج في مؤسسات صحية مختصة، فيما فضّلت أسر 40% منهم علاجهم تحت إشراف إدارة مكافحة المخدرات في رأس الخيمة.

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