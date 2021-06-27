الطقس المتوقع في الدولة غداً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئياً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة شرقاً تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون قوية مع السحب مثيرة للغبار والأتربة وتكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية.

وقال المركز في نشرته اليومية إن الموج سيكون خفيفا الى متوسط في الخليج العربي وبحر عمان.

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