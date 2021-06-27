    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    الطقس المتوقع في الدولة غداً

    المصدر:
    • أبوظبي - وام
    التاريخ:

    توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئياً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة شرقاً تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون قوية مع السحب مثيرة للغبار والأتربة وتكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية.

    وقال المركز في نشرته اليومية إن الموج سيكون خفيفا الى متوسط في الخليج العربي وبحر عمان.

     

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