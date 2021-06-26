شرطة أبوظبي تدعو الأسر الى الانتباه من رسائل إلكترونية مشبوهة تريج للمخدرات

المصدر: أبوظبي-وام

دعت مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي المجتمع والأسر إلى مراقبة أبنائهم من رسائل إلكترونية مجهولة لأرقام هاتفية خارج الدولة تُروج لمواد مخدرة ممنوعة عبر تطبيقات "المراسلة والدردشة" وشبكات التواصل الاجتماعي وتحمل صوراً للمواد الممنوعة ومقاطع صوتية ومعلومات حول كيفية الشراء وموقع التسليم ، مقابل تحويلات مالية إلى حسابات خارج الدولة.

وقالت بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو من كل عام.. إن الأبناء أغلى أمانة وهم أولى بالعناية ومن حقهم علينا ترسيخ الوازع الديني والأخلاقي في نفوسهم وحب الوطن في قلوبهم وفي ذلك حماية لهم وحفاظاً عليهم من الاخطار.

ودعت أولياء الأمور الى تعزيز الروابط الأسرية، وإعادة الدفئ، والجلسات اليومية، وتعميق مشاعر الود، والتفاهم، بين أفراد البيت الواحد، ما يسمح للأب والأم بمتابعة الأبناء، عن كثب، ومراقبة استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي، وتوعيتهم بمخاطر سوء الاستخدام، والعواقب السلبية لقضاء الساعات الطويلة على المواقع "المراسلة".

وحثت شرطة أبوظبي الجمهور على عدم التردد في الإبلاغ عن أية رسائل مشبوهة تصل إلى هواتفهم عبر التطبيقات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالاتصال على خدمة أمان على الرقم 8002626 .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news