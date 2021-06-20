"الموارد البشرية الاتحادية": 33 يوماً متوسط وقت عملية التوظيف

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، الجلسة الافتراضية الثالثة لنادي الموارد البشرية خلال العام 2021، تحت عنوان "مستقبل المقابلات الوظيفية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي"، وذلك عبر تقنية البث المباشر، حيث تابعها قرابة 10 آلاف منتسب ومهتم من داخل الدولة وخارجها.



واستضافت الجلسة رئيس حلول المواهب لدى شركة SHL العالمية "الشرق الأوسط"، دافيد جون إيدوارد، وأدارتها مدير تطوير الأعمال لدى شركة SHL العالمية في منطقة الشرق الأوسط، ديالا جرار .



وأكدت مدير إدارة المشروعات والبرامج في الهيئة، سلوى عبدالله، أن اختيار موضوع الجلسة جاء بهدف تسليط الضوء على أبرز المتغيرات والتحولات التي تشهدها أساليب وتقنيات التوظيف في المؤسسات، والتي لعبت جائحة كوفيد – 19 دوراً كبيراً في تسريع وتيرتها، لافتة إلى أن أكثر من 9 آلاف شخص تابعوا الجلسة.



وأشارت إلى أن الجلسة الأخيرة لنادي الموارد البشرية وجميع الجلسات السابقة مسجلة ومتاحة، ضمن المكتبة المرئية، على صفحة النادي في موقع الهيئة الإلكتروني (www.fahr.gov.ae)، ويمكن للمهتمين، متابعتها في أي وقت.



وبينت أن نادي الموارد البشرية الذي أطلقته الهيئة في العام 2010 يشكل منصة تواصل فكري ومعرفي مهمة تجمع تحت مظلتها الآلاف من المهتمين والمختصين بموضوعات الطرح والنقاش، سواء كانت في قضايا الموارد البشرية والخدمات المساندة أو القضايا العامة والمستجدة.



وخلال الجلسة، أكد دافيد جون إيدوارد، أن المهارات المطلوبة للوظائف الموجودة في الوقت الحالي تغيّرت بواقع 74% خلال خمس سنوات، وأن العقد الماضي شهد تغيراً دراماتيكياً على صعيد الوقت الذي تستغرقه عملية التوظيف في المؤسسات بمعدل 84%، حيث باتت هذه العملية تستغرق ما متوسطه 33 يوماً تقريباً.



وشدد على أهمية أن يركز فريق التوظيف على ترك انطباع إيجابي لدى المرشح حول المؤسسة وفريق عملها خلال المقابلة الوظيفية، ويتأتى ذلك من خلال الترحيب الحار به في بداية المقابلة، وطرح الأسئلة التفاعلية عليه لا الأسئلة المغلقة التي تكون إجابتها عبارة عن كلمة واحدة، بالإضافة إلى توديعه بشكل مهذب ولطيف في نهاية المقابلة حتى لو لم يكن هو الشخص المناسب لشغل الوظيفة الشاغرة.



ويعتبر نادي الموارد البشرية منصة تفاعلية تجمع المهتمين والمختصين بالموارد البشرية والخبراء وأصحاب التجارب المميزة تحت سقف واحد؛ لتبادل الأفكار والخبرات والحلول التي من شأنها تعزيز الأدوار المنوطة بإدارات الموارد البشرية والخدمات المؤسسية وغيرهما في مختلف القطاعات بالدولة.



يذكر أن باب الانتساب للنادي مفتوح ومجاني لكل من يرغب من المعنيين والمهتمين بمجالات الموارد البشرية والدعم المؤسسي وغير ذلك، ويمكن التقدم بطلب انتساب للنادي من خلال: (الموقع الإلكتروني للهيئة، والبريد الإلكتروني للنادي (HRClub@fahr.gov.ae).





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