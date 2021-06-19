«الأرصاد»: فرص لسقوط أمطار حتى مساء اليوم

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أكد المركز الوطني للأرصاد، وجود فرصة تكون سحب ركامية قد يصاحبها سقوط أمطار، ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً على بعض المناطق الشرقية، وذلك من الساعة 15:30 وحتى الساعة 18:30 مساء اليوم السبت.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الغربية، يصبح صحواً بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي– غائم جزئي شرقاً بعد الظهر. ارتفاع طفيف آخر في درجات الحرارة.

ونوّه إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س على البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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