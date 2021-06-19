الإمارت ثاني دولة في العالم تمنح الموافقة على تسجيل دواء لعلاج سرطان الرئة

المصدر: دبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أن دولة الإمارات ثاني دولة في العالم توافق على تسجيل واستخدام منتج " Lumakras " في الدولة لعلاج سرطان الرئة من إنتاج شركة "أمجين" الأميركية بعد تصديقه واعتماده من هيئة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأميركية.

وتأتي أهمية تسجيل الدواء في منح الأسبقية لمرضى سرطان الرئة بالدولة في الحصول على هذا الدواء المبتكر لتسريع الخطة العلاجية وتحسين جودة حياتهم في إطار ريادة الإمارات عالميا في استقطاب وتوفير الأدوية المبتكرة التي ثبتت فاعليتها وكفاءتها وإجازتها ضمن بروتوكولات العلاج بما يسهم بشكل كبير في تطوير المنظومة الدوائية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وبناء على تطبيق الوزارة آلية مبتكرة لمسرعاتها التشغيلية والتي تم تخصيصها لتقييم واعتماد الأدوية الحاصلة على صفة الريادة أو الأولى من نوعها في العالم ضمن المسار السريع المستعجل للتقييم والتسجيل الدوائي تمت الموافقة على المنتج "لوماكراس" 120 ملغم الذي يحوي المادة الفعالة "سوتوراسيب" كدواء يصرف بوصفة طبية يستخدم لعلاج البالغين المصابين بسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة "NSCLC " الذي انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم أو لا يمكن إزالته بالجراحة أو الورم الذي يحتوي على جين " KRAS G12C" غير الطبيعي ومن تلقوا علاجاً واحداً على الأقل سابقا لعلاج السرطان.

وأكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتور محمد سليم العلماء أن صحة المرضى وتحسين جودة حياتهم تعتبر أولوية في دولة الإمارات حيث تحرص الوزارة بتوجيهات القيادة الرشيدة على ترسيخ مكانة الإمارات في السوق الدوائي العالمي بفضل بيئتها التشريعية المرنة لتصبح وجهة جذب رائدة للشركات الدوائية العالمية ما أكسبها ميزة تفاضلية على أقرانها الأمر الذي دفع هذه الشركات لجعل الإمارات مركزا لتسويق منتجاتها المبتكرة الجديدة بما يمنح حلولا للمرضى في الدولة والمنطقة.

وأشار إلى أن منح هذا العلاج المبتكر في الإمارات لعلاج سرطان الرئة كثاني دولة في العالم يأتي بعد أسبوع من اعتماد الإمارات الاستخدام الطارئ لدواء جديد فعال لكوفيد-19 كأول دولة في العالم بعد اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأميركية ما يعزز المكانة التنافسية للدولة ويرسخ صدراتها العالمية في إرساء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية بما يتوافق مع رؤية مئوية الإمارات.

من جانبه قال الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في الوزارة الدكتور أمين الأميري إن دولة الإمارات رائدة عالميا في اعتماد الأدوية المبتكرة وفق آلية مدروسة للتقييم والتسجيل الدوائي وعندما يتعلق الأمر بأدوية السرطان فإن الوزارة تعمل على تعزيز شراكاتها مع شركات الإنتاج الدوائي من أجل إحراز تقدم نوعي في الرعاية الصحية حول أمراض السرطان ما سيقلل الضغط على نظام الرعاية الصحية ويخفض عدد الحالات الحرجة وتوفير خيارات علاجية مبتكرة تسهم في تحسين صحة مرضى سرطان الرئة في الدولة وتحد من حاجتهم للسفر إلى الخارج للحصول على الرعاية الصحية ..مؤكدا تحقيق نتائج متطورة في المؤشرات الوطنية لأمراض السرطان بما يتماشى مع الأجندة الوطنية.

ونوه بحرص الشركات الدوائية العالمية على تزويد دولة الإمارات بملفات الأدوية المبتكرة، بالتوازي مع عرضها على الهيئات الدولية كهيئة الغذاء والدواء الأميركية "FDA" والهيئة الأوروبية للدواء "EMEA" للحصول على الاعتماد العالمي، والتي تشمل مراجعة الدراسات الإكلينيكية ودراسات التكافؤ الحيوي ودراسات الثباتية.

بدوره قال مدير شركة "أمجن" لدول الخليج العربية الدكتور أحمد مصطفى، "نحن فخورون بالموافقة في دولة الإمارات على دواء لوماكراس، الفريد من نوعه وغير المسبوق لعلاج المرضى الذين يعانون سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة المنتشرة مع طفرة كراس جي 12 سي ما يجعل دولة الإمارات ثاني دولة على مستوى العالم تتيح استخدام هذا الدواء ..ونشكر وزارة الصحة ووقاية المجتمع على جهودها المستمرة ونهجها ورؤيتها في ضمان التوفر الفوري للأدوية الحديثة والمبتكرة".

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