سناتور ولاية نيويورك يعلن تخصيص 2 ديسمبر 2021 "يوماً إماراتياً"

المصدر: نيويورك-وام

قدم السناتور كيفن توماس عضو مجلس الشيوخ الاميركي عن ولاية نيويورك، قراراً إلى المجلس لتخصيص يوم 2 ديسمبر 2021 "يوماً إماراتياً" في ولاية نيويورك وذلك احتفالاً بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات.

و قال السناتور توماس: ترتبط دولة الإمارات وولاية نيويورك بعلاقات متينة تتنوع مجالاتها ما بين التجارة والتعليم وغيرها. كما لا تزال ولاية نيويورك واحدة من أكثر الوجهات شعبية من قبل الطلبة الإماراتيين الذين يسعون إلى الحصول على فرص تعليمية مختلفة ومتنوعة. وبهذه المناسبة، يسرني أن أغتنم هذه الفرصة لتسليط الضوء على الذكرى السنوية الخمسين لدولة الإمارات "عام الخمسين" وأهميتها في تاريخ دولة الإمارات، من خلال إعلان 2 ديسمبر 2021 "اليوم الإماراتي" في ولاية نيويورك.

من جهته قال سعادة عبدالله شاهين، قنصل عام الدولة في نيويورك في هذا الصدد: تحتفل دولة الإمارات في شهر ديسمبر من هذا العام، بالذكرى الخمسين على تأسيسها، وكذلك بمرور 50 عاماً على علاقات الصداقة والعمل المشترك بينها وبين ولاية نيويورك، إذ تقوم هذه العلاقات على أسس راسخة ومتينة في جوانب متعددة منها التجارية والفنية والرياضية والتعليمية.

وهنا أود أن أتقدم بالشكر إلى السناتور كيفن توماس على مبادرته الطيبة بهدف إحياء الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات في ولاية نيويورك، الأمر الذي يعكس فهمنا المشترك بأن مستقبل الصداقة بين دولة الإمارات ونيويورك في نمو مستمر.

تجدر الإشارة الى أن السناتور كيفن توماس ولد في إمارة دبي، وهاجر مع أسرته إلى نيويورك في سن العاشرة من العمر. ويمثل السناتور المنطقة السادسة لمجلس الشيوخ في نيويورك، ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في لجنة حماية المستهلك المتخصصة بالبنوك والتمويل والصحة والإنترنت والتكنولوجيا والقضاء ولجان الحكم المحلي.

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