على مكتب المسؤول

بلدية أبوظبي

لاحظ سكان في أبوظبي، أخيراً، إلقاء عشوائياً للكمامات والقفازات بعد استخدامها في الأماكن العامة، خصوصاً في المنطقة الصناعية في مصفح، دون مراعاة لخطورة هذه الظاهرة في نقل الأمراض، خصوصاً فيروس كورونا المستجد، وتتزايد هذه الظاهرة في الشوارع الجانبية وفي مواقف السيارات، وبالقرب من المحال التجارية وفي محيط البنايات، على الرغم من وجود حاويات مخصصة لجمع النفايات، لذا نطالب المسؤولين في بلدية أبوظبي بتغليظ العقوبة على المخالفين.

(أبوصالح)

شرطة أم القيوين

يعاني سكان في أم القيوين وجود تجمعات شبابية على شاطئ خور اليفرة بأعداد كبيرة، خصوصاً في الفترة المسائية في عطلة نهاية الأسبوع دون وجود إجراءات احترازية ووقائية مثل التباعد الاجتماعي في ما بينهم، وهذا الأمر يسهم في انتشار فيروس كورونا المستجد، ويبدد جهود الجهات المعنية في التصدي لهذه الجائحة، وهذه التجمعات قد تسهم بشكل كبير في انتقال العدوى بين أفراد المجتمع، لذا أناشد المسؤولين في شرطة أم القيوين النظر في الأمر.

(أبوماجد)

«خدمات رأس الخيمة»

يطالب سائقون في رأس الخيمة المسؤولين في دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة بوضع حلول ناجعة وصارمة من شأنها توفير الحماية للسائقين من الحيوانات السائبة، وردع أصحابها، إذ يعاني سائقون تكرار وجود حيوانات سائبة ترعى على أكتاف الطريق الممتد من منطقة الغيل إلى منطقة أذن في رأس الخيمة، مشيرين إلى أن الحيوانات السائبة تقطع الطريق وتعترض المركبات بشكل عشوائي وبصورة بالغة الخطورة، حيث إن وجودها على الطرق ربما يسبب حوادث مرورية.

(أبوعبدالله)

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