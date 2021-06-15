3 خدمات للسائقين في دبي يتوقف تقديمها اليوم في مراكز العملاء

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

بدأ اليوم إيقاف انجاز 3 خدمات للسائقين في مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، لينحصر الحصول عليها عبر القنوات الذكية والإلكترونية.

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها سَتُحَوِّلُ إنجاز 3 من خدمات لترخيص السائقين إلى القنوات الذكية والإلكترونية، وذلك بدءاً من منتصف يونيو الجاري، تتضمن طلب تجديد رخصة قيادة، وطلب إصدار بدل فاقد أو تالف لرخصة القيادة، وطلب إصدار شهادة خبرة للسائقين.

ويمكن للعملاء انجاز خدماتهم عبر التطبيق الذكي للهيئة (دبي درايف) ،أو من خلال الموقع الالكتروني للهيئة.

وتتضمن الخطوات المطلوبة لتجديد رخصة قيادة السائقين، أو إصدار بدل فاقد أو تالف لرخصة القيادة عبر الموقع الالكتروني للهيئة ما يلي:

• بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية سارية المفعول

• إثبات إجراء فحص النظر عبر مراكز فحص النظر المعتمدة.

• دفع المخالفات.

• تقديم طلب تجديد رخصة القيادة.

• دفع الرسوم المتوجّبة.

• حصول المتعامل على رخصة قيادة موقّتة عبر البريد الإلكتروني لطباعتها، وذلك لحين تسلّمه الرخصة الجديدة وفق طريقتين، أما عبر من مركز ديرة أو البرشاء، أو عبر البريد السريع بكلفة إضافية قدرها 25 درهماً.



وسائل أخرى



ويمكن ايضا تجديد رخصة القيادة عبر أجهزة الخدمة الذاتية باتباع الخطوات السابقة، ليتمكن بعد دفع الرسوم المتوجبة من طباعة الرخصة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية. ويستطيع المتعامل كذلك انجاز خطوات الحصول على الخدمة من خلال مراكز فحص النظر المعتمدة من قبل الهيئة، ليحصل أيضا على رخصة مؤقتة إما عبر مركز ديرة أو البرشاء، أو عبر البريد السريع بكلفة إضافية قدرها 25 درهماً.



ووفقا للهيئة، فإن خدمة اصدار بدل فاقد او تالف لرخصة القيادة ستتوفر فقط من خلال الموقع الإلكتروني او من خلال التطبيق الذكي للهيئة (دبي درايف)

وتعتمد صلاحية الرخصة الموقّتة على المدّة التي يختارها المتعامل لاستلام الرخصة الأصلية، وتُحدَّد بين 5 أيام و15 يوماً كحد أقصى.

وتبلغ مدة صلاحية الرخصة التي يتم تجديدها عام واحد لمن لم يتجاوز عمره 21 عاماً، فيما تبلغ 10 أعوام للمواطنين و5 أعوام للمقيمين ومواطني مجلس التعاون الخليجي، وذلك لمن هم فوق 21 عاماً.

شهادة خبرة السائقين

أما بالنسبة لإصدار شهادة خبرة السائقين فيمكن إصدارها عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي عبر 3 خطوات تتضمن ادخال المتعامل رقم رخصة القيادة، ثم دفع المخالفات بواسطة بطاقة الائتمان ومن ثم الحصول على الشهادة. ويمكن أيضا إصدار الشهادة من خلال التطبيق الذكي دبي درايف وكذلك عبر أجهزة الخدمة الذاتية.

الرسوم



تبلغ قيمة الرسوم المطلوبة لتجديد رخصة القيادة لمن هم دون 21 عاما100 درهم بالإضافة الى 20 درهماً رسم الابتكار والمعرفة. وتبلغ قيمتها 300 درهما بالنسبة لمن هم فوق 21 عاماً، بالإضافة الى 20 درهماً رسم الابتكار والمعرفة.

ويتم فرض غرامة تأخير بقيمة 10 دراهم عن كل شهر على ألا تتعدى 500 درهم كحد أقصى في حال عدم تجديد رخصة القيادة بعد انتهاء صلاحيتها بمدّة تقل عن 10 أعوام، فيما يُمنع تجديدها إلا بعد اجتياز فحص الطريق في حال انتهائها لمدّة تزيد عن 10 أعوام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news