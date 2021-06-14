شرطة دبي تستعد لـ «إكسبو» بحلول مبتكرة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، استعداد فرق العمل بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لتأمين معرض إكسبو بحلول مبتكرة، وذلك خلال اجتماعه مع مديري مكافحة الجرائم الاقتصادية وإدارة المباحث الإلكترونية، بهدف الوقوف على جاهزية فرق العمل المشاركة في إكسبو دبي الدولي والاطلاع على آخر التطورات.

وأشار إلى أهمية التعامل مع مختلف التحديات والحرص على الخروج بحلول مبتكرة ورائدة تسهم في الحد من الجريمة ومكافحتها والحيلولة دون وقوعها، وسبل العمل كفريق متكامل يتمتع باحترافية ومهنية أمنية عالية للحفاظ على المكتسبات والسمعة التي حققتها دولة الإمارات في جميع المجالات، والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات لإنهاء الاستعدادات لاستقبال الحدث العالمي.

وأكد أن الاجتماعات الدورية مع الإدارات العامة ومراكز الشرطة في قطاع البحث الجنائي تهدف إلى الخروج بمبادرات ومشاريع مبتكرة، واستحداث أنظمة ذكية وتكنولوجيا متطورة لتأمين الحدث، إضافة إلى النظر لأفضل الممارسات العالمية، مؤكداً أن قطاع البحث الجنائي مستعد لاستقبال الحدث العالمي.

ونوه بجهود الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في حفظ الأمن والأمان، والتي أدت إلى خفض البلاغات الجنائية ضمن العمل الرئيس للمجال الشرطي والمعني بمكافحة الجريمة، والتصدي لمرتكبيها والقبض عليهم في أوقات قياسية، مشيراً إلى أن الإدارة حققت إنجازات كبيرة على مستوى كشف غموض القضايا الاقتصادية والإلكترونية.

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