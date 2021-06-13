غرفة دبي تحصد جائزة "الريادة في منطقة الشرق الأوسط 2021"

المصدر: دبي - وام

فازت غرفة تجارة وصناعة دبي بجائزة "الريادة في منطقة الشرق الأوسط" المقدمة من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC) لعام 2021 خلال حفلٍ افتراضي وذلك تقديراً لجهودها المتميزة في إنشاء وإدارة مبانٍ مستدامة وصحية وصديقة للبيئة.

وجاء فوز غرفة دبي بالجائزة عن مقرها الرئيسي حيث يعتبر أحد أكثر المباني الخضراء كفاءة في منطقة الشرق الأوسط وحصلت الغرفة على الفئة البلاتينية في اعتماد الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة (LEED Platinum) ثلاث مرات على مدى السنوات الـ 15 الماضية مما يعكس التزام الغرفة بالبيئة والاستدامة والممارسات المسؤولة.

وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم، "نفتخر في غرفة دبي بحصولنا على جائزة "الريادة في منطقة الشرق الأوسط" المقدمة من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC) لعام 2021 وهذا الإنجاز يعكس جهودنا والتزامنا الكامل تجاه الاستدامة والتحول إلى نموذجٍ يحتذى لمجتمع الأعمال".

وأضاف أن مبنى المقر الرئيسي لغرفة دبي هو أحد المباني الأولى في المنطقة التي تم اعتمادها بموجب (LEED EB O+M) تليها شهادات الفئة البلاتينية في اعتماد الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة (LEED Platinum) على مدار السنوات ..مشيراً كذلك إلى أن الحرم الجامعي لجامعة دبي من مبادرات غرفة دبي حصل على شهادة الفئة الذهبية في اعتماد الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة (LEED Gold) للبناء الجديد وشهادة الفئة البلاتينية في اعتماد الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة (LEED Platinum) لعمليات المباني الحالية وإدارتها بعد الانتهاء من مشروع للطاقة الشمسية لافتاً إلى ان الجامعة تسعى حالياً للحصول على شهادة (LEED Zero).

ولفت بوعميم إلى ان توسعة مبنى الغرفة الجديد تم تشييده وتصميمه ليحصل على شهادة الفئة البلاتينية لاعتماد الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة "لييد" (LEED Platinum) وسيستخدم المبنى أنظمة الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح لتوليد الطاقة الخاصة به مؤكداً ان مواقف المبنى الجديد تم تصميمه وفق شهادة اعتماد "المواقف الذكية" والتي تعتبر الاعتماد العالمي الوحيد الذي يحدد ويقيس ويعترف بالمواقف المستدامة ذات الأداء العالي مما يجعل غرفة دبي من رواد تطبيق الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة في مبناها الرئيسي والمبنى الجديد الذي يتم تشييده.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأميركي للمباني الخضراء ماهيش رامانوجام، "بعد عام من الصعوبات من الملهم حقاً تقدير قادة المباني الخضراء في المنطقة والذين واصلوا التزامهم بالمباني الخضراء والمجتمعات المستدامة مع التكيف مع البيئة المتغيرة من حولنا ..ولقد حسّن الحائزون على جائزة "الريادة في منطقة الشرق الأوسط 2021" من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء عالمنا من خلال قوة المباني الخضراء ومساهماتهم وعملهم الذي ساعد مجتمعاتنا على البقاء آمنة وصحية".

ويمثل الفائزون بجائزة "الريادة في منطقة الشرق الأوسط" المقدمة من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC) لعام 2021 أفضل مؤسسات الأعضاء في المجلس والبالغ عددها 10 آلاف عضو وهي شبكة من المهنيين الملتزمين مع أكثر من 106 آلاف مشروع تجاري "لييد" في أكثر من 180 دولة ومنطقة حول العالم ..وتبرز جهود الفائزين كأمثلة استثنائية لقيادة الاستدامة بين شبكة قوية ومتنامية من المشاريع والشركات والأفراد.

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