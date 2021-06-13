«الأرصاد»: رياح مثيرة للرمال حتى الأربعاء

المصدر: أشرف جمال ■ أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تنشط الرياح أحياناً على مدار الأسبوع الجاري، لتكون مثيرة للرمال والأتربة ومحملة بالغبار، موضحاً أن طقس اليوم رطب صباحاً، مع فرصة تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، خصوصاً غرباً، لتكون مثيرة للغبار والرمال، بينما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً نهاراً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأفاد بأن طقس الإثنين سيكون مغبراً أحياناً وغائماً جزئياً إلى غائم شرقاً وشمالاً نهاراً، فيما تبقى الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للرمال ومحملة بالغبار، وتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي، وخفيف الموج إلى متوسط في بحر عمان.

كما يبقى طقس الثلاثاء مغبراً أحياناً وغائماً جزئياً إلى غائم شرقاً وشمالاً نهاراً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للرمال ومحملة بالغبار، وتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏س على البحر الذي يبقى متوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي، وخفيف الموج إلى متوسط في بحر عمان.

وأوضح المركز أن يوم الأربعاء المقبل سيعود الطقس صحواً بوجه عام، ومغبراً أحياناً نهاراً، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً لتكون مثيرة للرمال ومحملة بالغبار، وتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏س على البحر الذي يظل متوسط الموج إلى مضطرب، خصوصاً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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