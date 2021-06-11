توفير لقاح كورونا مجاناً لجميع حملة التأشيرات والإقامات المنتهية في أبوظبي

المصدر: متابعة موقع الامارات

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، توفير لقاح كوفيد-19 مجاناً لجميع حملة التأشيرات والإقامات المنتهية في الإمارة، وجاءت هذه الخطوة مراعاةً للظروف الاستثنائية الناتجة عن الجائحة وحرصاً على صحة مخالفي الإقامة والصحة العامة.

ويمكن تلقي لقاح كوفيد-19 عبر التسجيل في مراكز التطعيم المخصصة باستخدام أي إثبات للهوية حتى وإن كانت منتهية الصلاحية.

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