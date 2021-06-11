«الهوية» تصدر نسخة مطوّرة للبطاقة

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن بدء المرحلة الأولى من إصدار النسخة المُطوّرة لبطاقة الهوية الوطنية، في إطار التحول للجيل الجديد من بطاقات الهوية وجوازات السفر.

ودعت الهيئة مقدمي طلبات خدمة تجديد الهوية، إلى استخدام النسخة الإلكترونية من الهوية في المرحلة الحالية في كل منافذ تقديم الخدمات في مختلف القطاعات، لحين صدور البطاقات المطبوعة.

وأكدت الهيئة أن النسخة الإلكترونية للهوية تعد نسخة طبق الأصل لبطاقة الهوية، وهي متاحة عبر التطبيق الذكي للهيئة «ICA UAE Smart»، الذي يمكن تحميله مجاناً من متجرَي IOS وAndroid.

وأوضحت أنه يمكن استخدام النسخة الإلكترونية عبر تقنية مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، لتمكين قراءة البطاقة بصفة فورية، حيث يتم إنشاؤه تلقائياً عند الدخول إلى محفظة الوثائق الخاصة بالمتعامل في التطبيق الذكي.

ويتسم النموذج الإلكتروني للبطاقة بكل البيانات الظاهرة على البطاقة، وذلك من خلال قراءتها مباشرة من قاعدة البيانات في الهيئة، وتعزز هذه العملية من سهولة تحقق الجهات الخدمية من فاعلية البطاقة الصادرة، في حال تعذر وجود البطاقة المطبوعة لدى حاملها.

وذكرت الهيئة أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية والخدمية وقطاعات الأعمال في الدولة، لتقديم خدماتها باستخدام النسخة الإلكترونية للهوية في التطبيق الذكي، والاستناد إلى قراءة الشريحة الذكية السابقة لبطاقة الهوية للمضاهاة والتحقق من المتعامل حيثما يلزم، وذلك إلى حين البدء في إصدار النسخة المطورة المطبوعة من البطاقة.

ويذكر أنه تم اعتماد مشروع الجيل الجديد من جوازات السفر الإماراتية وبطاقة الهوية الوطنية، لتكون بتصميم جديد لبطاقات الهوية، واستخدام مميزات أمان عالية وأنظمة تشغيل وتقنيات متطورة تقلل من المخاطر الأمنية، بما يصعّب من الاستنساخ أو التزوير والتزييف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news