سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بفض انعقاد "استشاري الشارقة"

المصدر: الشارقة- وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم /15/ لسنة 2021 م بشأن فض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعد الانتهاء من نظر جدول أعمال جلسة يوم الخميس 7 ذو القعدة 1442هـ الموافق 17 يونيو 2021.

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