الطقس المتوقع في الدولة غداً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا مع احتمال تكون السحب الركامية شرقا بعد الظهر، حارا نهارا، رطبا ليلا وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا مثيرة للغبار.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية، مشيرا إلى أن الخليج العربي و بحر عمان سيكون خفيف الموج.

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