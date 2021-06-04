"الصحة"تقدم 72879 جرعة من لقاح "كوفيد-19"

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع تقديم 72,879 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 13,227,344 جرعة و معدل توزيع اللقاح 133.74 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news