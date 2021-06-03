137 عضواً بجمعية الصحفيين يختارون 9 لتشكيل مجلس إدارتها الجديد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت جمعية الصحافيين الإماراتية جمعيتها العمومية العادية وانتخابات مجلس الإدارة اليوم "عن بعد"، والتي أدارها مستشار وزارة تنمية المجتمع، حمد المناعي، ورضا حجازى ومها المهيري، من إدارة جمعيات ذات النفع العام بوزارة، من غرفة عمليات الوزارة.

وأظهرت نتائج الانتخابات فوز أحمد المنصوري وحسين المناعي وفضيلة المعينى ومحمد الحمادي وحسن عمران وحصة سيف وسلامة الكتبي ورائد الشايب ومحمد سعيد الطنيجي، لتشكيل مجلس الإدارة الجدد الذي سيتولى المهمة لمدة 3 سنوات مقبلة، وذلك من بين 24 مرشحاً، خاضوا التنافس على عضوية مجلس إدارة الجمعية في انتخابات أجريت، افتراضياً، بعد مناقشة جدول أعمال الجمعية العادية للجمعية.

وأدلى 133 من أعضاء الجمعية بأصواتهم، من بين 154 عضواً من العاملين الذين سددوا الاشتراك حتى عام 2021.



واعتمدت الجمعية العمومية خلال اجتماعها التقارير طبقا لجدول الاعمال، والتي عرضها رئيس مجلس الإدارة في الدورة المنتهية، محمد الحمادي، وتضمنت التصديق على محضر الاجتماع السابق والذي عقد في أبريل عام 2019 لاجتماع الجمعية العمومية العادية واجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وعرض التقرير الإداري لنشاط الجمعية عامي 2019 و2020، ومناقشة برامج النشاط وخطة العمل عن عام 2021، كما اعتمد الاجتماع الميزانية التقديرية للعام الجاري، والميزانية العمومية للجمعية عامي 2019، و2020، واختارت مدقق الحسابات للعام الجاري من بين العروض المقدمة، ومن المقرر اجتماع الأعضاء خلال الفترة المقبلة لتشكيل مجلس الإدارة الجديد.

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