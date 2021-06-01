تنويه من الخارجية الإماراتية بخصوص رسائل احتيالية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي من مراسلات احتيالية تطلب من عامة الناس دفع أموال أو إحالة معلومات مصرفية أو القيام بتحويلات مالية.

وأكدت الوزارة عبر حسابها في تويتر أن: "وزارة الخارجية والتعاون الدولي لا تتواصل أبدأ بعامة الناس بشكل مباشر إلا عن طريق قنواتها الرسمية، ولا تطلب منهم قط دفع أي أموال ولا إحالة معلومات مصرفية أو القيام بتحويلات مالية".

وطلبت الخارجية "تجاهل تلك المراسلات التي يتم استخدام شعار أو ختم أو اسم وهمي فيها".

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