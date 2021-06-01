عبدالله بن زايد: الإمارات تمتلك رصيداً زاخراً بالإنجازات التنموية

المصدر: أبوظبي ‏■ وام

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اجتماع لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس اللجنة.

واستعرض الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، مبادرة «الحالمون الأوائل» التي أطلقتها اللجنة أخيراً، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب وتهدف إلى تسليط الضوء على قصص الشخصيات التي كان لها التأثير الأكبر على مسيرة دولة الإمارات، كما تم بحث مستجدات برامج العمل وحجم الإنجاز منذ الاجتماع الأخير للجنة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تمتلك اليوم رصيداً زاخراً بالإنجازات التنموية التي حققتها على مدار خمسة عقود، وتتطلع خلال الـ50 عاماً المقبلة إلى مضاعفة الجهود ومواصلة مسيرة التميز والريادة، وصولاً إلى أن تصبح واحدة من أفضل دول العالم بحلول الذكرى المئوية لقيامها عام 2071.

وأضاف سموه أن جهود القادة المؤسسين أرست دعائم نهضة الوطن وتطوره على مختلف الأصعدة، مؤكداً أن الاحتفالات باليوبيل الذهبي للاتحاد ستتضمن حزمة من المبادرات المبتكرة التي تعكس روح الاتحاد وقيمه السامية، قيم التسامح والتعايش والخير والعطاء الإنساني، التي شكلت ركائز أساسية في مسيرة دولة الإمارات، كما ستعبر عن تطلعاتها للمستقبل وطموحها الكبير لتحقيق الريادة العالمية.

وأشاد سموه بمبادرة «الحالمون الأوائل» التي أطلقتها اللجنة بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب.

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