خارطة طريق للتحول نحو وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات

المصدر: دبي ■ وام

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خارطة طريق طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات في دبي بحلول عام 2050، لتكون للهيئة الريادة كونها الجهة الحكومية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضع خارطة طريق متكاملة تستهدف المواصلات العامة والبنية التحتية التابعة لها.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية المؤسسي في الهيئة ناصر بوشهاب: «تشمل محاور العمل في الخارطة التوسع في استخدام المركبات والحافلات الكهربائية والهيدروجينية ضمن أسطول حافلات المواصلات العامة وحافلات النقل المدرسي ومركبات الأجرة والليموزين للوصول إلى نسبة 100% بحلول عام 2050، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية في المباني والمرافق التابعة للهيئة».

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