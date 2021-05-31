وزير البيئة ينعى أخاه سيف بلحيف النعيمي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نعى وزير التغيير المناخي والبيئة الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، أخاه سيف محمد عبيد بلحيف النعيمي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم، وذلك كما ذكر وزير التغيير المناخي والبيئة عبر حساب سموه الرسمي الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام".

وكتب الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي على "انستغرام"، "أخي سيف بلحيف النعيمي في ذمة الله، سائلين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

ستقام صلاة الجنازه اليوم الإثنين الموافق 31.5.2021 بعد صلاة العصر مباشرة في مسجد الروضة بجانب مقبرة الجرف في إمارة عجمان

ونظرا للظروف الطارئة والاستثنائية واستكمالا للإجراءات الإحترازية تقبل التعازي عن طريق الهاتف أو الواتساب أو الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي وطاعة لولي الأمر سيتعذر استقبال المعزين للرجال والنساء.

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