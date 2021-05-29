"الطوارئ والأزمات في أبوظبي" تذكر بإجراءات الحجر المنزلي للمخالطين لحالة إيجابية

المصدر: أبوظبي - وام

أصدرت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة، تذكيراً بإجراءات الحجر المنزلي للمخالطين لحالة إيجابية، في إطار الحرص على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وأوضحت اللجنة أن مدة الحجر للمطعمين تصل إلى 5 أيام، مع إعادة فحص مسحة الأنف PCR في اليوم الرابع، وفي حال كانت النتيجة سلبية، يتم فك السوار الإلكتروني في اليوم الخامس.

ويمتد الحجر لغير المطعمين لعشرة أيام، مع إعادة فحص مسحة الأنف في اليوم الثامن، وفك السوار الإلكتروني في اليوم العاشر في حال كانت النتيجة سلبية.

ويمكن للمخالطين المسجلين في برنامج الحجر المنزلي إجراء الفحص مجاناً دون الحاجة لحجز موعد وفك السوار الإلكتروني في مركز ميناء زايد – القاعة الصفراء في أبوظبي، ومركز المعارض في الخبيصي في العين، أو إحدى مستشفيات الظفرة التابعة لشركة صحة.

وناشدت اللجنة أفراد المجتمع بعزل أنفسهم في حال الاشتباه بمخالطة شخص مصاب حرصاً على صحة وسلامة عائلاتهم ومجتمعهم.

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