49.7 أعلى درجة سُجّلت اليوم..انخفاض في «الحرارة» غداً وتحذير من «الأرصاد»

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

حذّر المركز الوطني للأرصاد من حدوث نشاط للرياح الشمالية الغربية حتى عصر الخميس، تكون قوية السرعة أحياناً، لتصل إلى 45 كم/س، فيما يكون البحر مضطرب الموج، ويصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام في عمق بحر عمان، منوهاً إلى أن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة، بلغت 49.7 درجة مئوية ظهر أمس، في "بدع دعفس" بمنطقة الظفرة.

وذكر المركز أن الدولة تتعرّض لامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، متوقعاً أن يكون الطقس غداً مغبراً، مع حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، تصبح مثيرة للرمال ومحملة بالغبارغرباً، تتراوح سرعتها من15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الجمعة سيظل غائماً بوجه عام إلى غائم جزئيا أحياناًشرقاً، ومغبراًعلى بعض المناطق نهاراً، فيما يكون رطب ليلاً حتى صباح السبت، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، منوهاً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتصبح مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س، على البحر الذي يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس السبت سيصبح صحواً بوجه عام، مع ظهور سحب شرقاً بعد الظهر، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع، على أن يكون رطب ليلاًحتى صباح الأحد، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، لافتاً إلى أن الرياح ستصبح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتكونمثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس الأحد المقبل، صحواً بوجه عام، مع استمرار ظهور السحب شرقا ، ورطب ليلاً حتى صباح الاثنين، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مؤكداً حدوث ارتفاع آخر في درجات الحرارة.

وأفاد بأن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناًنهاراً لتصبح مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، وتتراح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س غرباً بعد الظهر، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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