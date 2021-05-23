الطقس المتوقع في الدولة غداً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد تكون ممطرة حارا نهاراً، رطبا ليلاً و صباح "الثلاثاء" على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وحركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا.

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