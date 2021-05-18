"صحة أبوظبي" تحذر من تأثير آي فون 12 على منظم القلب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أبلغت دائرة الصحة بأبوظبي أطباء القلب، بوجود مخاطر للمجال المغناطيسي لهاتف آي فون 12 على أجهزة منظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة، مشيرة إلى أن هذا التنبيه جاء بناءً على نتائج البحث والتحقيقات التي تم إجراؤها بشأن البلاغ الوارد إليها، والذي يبين وجود بعض المشاكل المحتملة المرتبطة بمستخدمي منظم القلب ومزيل الرجفان "ICD" والمجال المغناطيسي لأجهزة أبل آي فون 12.

وحثت الدائرة أطباء القلب، لرفع مستوى الوعي لدى المرضى، والتأكيد على إبقاء هاتف آي فون 12 والأجهزة الإلكترونية الأخرى بعيدة على الأقل مسافة 15 سنتيمترا من منطقة الصدر".

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