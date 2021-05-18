«الوطني» يبحث تطوير تشريعات الضمان الاجتماعي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، وأطلعت على تقريرها النهائي لموضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة.

وقال رئيس اللجنة ضرار الفلاسي إن اللجنة ستركز خلال مناقشتها موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، على بحث تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالضمان الاجتماعي بما يخدم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة التحديات بما يخدم المصالح المجتمعية المستقبلية لأفراد المجتمع.

وأضاف أن اللجنة أطلعت خلال اجتماعها على التقارير والمعلومات المقدمة من وزارة تنمية المجتمع حول موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة، موضحاً أن اللجنة ناقشت جميع محاور الموضوع وأطلعت على العديد من الدراسات والتقارير التي تستند على معايير علمية تأصل مفهوم الضمان الاجتماعي، وتضعه كحلقة وصل بين التلاحم الأسري والتماسك المجتمعي.

وأشار إلى أن اللجنة اطلعت أيضاً خلال الاجتماع على برامج وزارة تنمية المجتمع لتحقيق رؤية الإمارات 2021 بشأن الضمان الاجتماعي، وتمكين الأسر المنتجة، ودمج أصحاب الهمم في المجتمع، وتطوير سياسة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع.

وتناقش اللجنة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، ضمن ثلاثة محاور، هي: تطوير التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الممارسات الدولية المطبقة في الدول المتقدمة بشأن الضمان الاجتماعي.

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