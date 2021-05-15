محمد بن زايد يزور حاكم الفجيرة ويتبادلان التهاني بعيد الفطر

المصدر: الفجيرة - وام

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك ..سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة بالخير واليمن والبركات على الجميع.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي في قصر الرميلة في الفجيرة.

وتبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث الودية الأخوية والتي تتعلق بمسيرة التنمية الحضارية التي تشهدها الدولة ..مستذكرين دور القادة المؤسسين "رحمهم الله" في ترسيخ صروح هذا الوطن وتعزيز مكانته العالمية.

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي لوطننا وشعبنا مزيدا من الرخاء والتقدم والازدهار في ظل قائد مسيرته المباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ..داعيين الله عز وجل أن ينعم على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة.

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