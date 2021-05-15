محمد بن راشد: إدارة الأزمات تخلق عائداً.. وأزمات الإدارة تدمر مكاسباً

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أكد صاحب السُّمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات حققت نمواً 44٪ في الاستثمارات الأجنبية الواردة في 2020 مقارنة بـ 2019 لتصل 73 مليار درهم.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": رغم تقديرات الأمم المتحدة بانخفاض تدفقات الاستثمارات الخارجية على مستوى العالم بنسبة 42٪ في 2020 بسبب الجائحة، الإمارات تحقق نمواً 44٪ في الاستثمارات الأجنبية الواردة لدولتنا في 2020 مقارنة بـ 2019 لتصل 73 مليار درهم..

وختم سموه بالقول " إدارة الأزمات تخلق عائداً.. وأزمات الإدارة تدمر مكاسباً".

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