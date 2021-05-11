المؤسسات العقابية في دبي تحدد مواعيد زيارة النزلاء "عن بعد" خلال عيد الفطر

المصدر: دبي - وام

حددت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، أول وثاني أيام عيد الفطر السعيد موعدا لزيارة النزلاء والنزيلات، من الساعة الثامنة صباحا وحتى 12 ظهرا خلال أوقات العمل الرسمية عبر خدمة التواصل المرئي "عن بعد"، وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية المتبعة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية العميد علي الشمالي، استمرار تقديم خدمة التواصل المرئي عن بعد بين النزلاء وذويهم خلال أول يومين من عيد الفطر السعيد، داخل الدولة وخارجها، مشيرا إلى أن المنشآت العقابية بدأت العمل في الخدمة الافتراضية منذ أن بدأت الأزمة العالمية، متسببة بحظر في حركة الطيران العالمية، وإغلاق في العديد من الدول.

وأضاف أنه حرصا من شرطة دبي على تمكين النزلاء من التواصل مع ذويهم في مختلف الأوقات والمناسبات، تم إطلاق خدمة التواصل المرئي عن بعد بين نزلاء المنشآت العقابية وذويهم، كمبادرة إنسانية تهدف إلى تمكينهم من التواصل الدائم مع عائلاتهم سواء داخل الدولة أو خارجها بجانب الحرص على توفير الدعم اللوجستي الكامل بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الإمر لا يتطلب سوى تقدم ذوي النزلاء بطلب إلكتروني لزيارة أقاربهم عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، ومن ثم يتم إرسال رسالة نصية إلى صاحب الطلب مزودة بالرابط الخاص بإجراء المكالمة المرئية وتوقيتها المحدد، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة دبي، ليتمكن النزيل أو النزيلة من إجراء المكالمة المرئية عبر الأجهزة الالكترونية التي وفرتها لهم الشرطة.

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