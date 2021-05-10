«مواصلات الشارقة» تحدد 6 إجراءات احترازية لنقل الركاب خلال العيد

المصدر: محمد الرفاعي ■ الشارقة

حددت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة ستة إجراءات احترازية لنقل الركاب خلال العيد، منها تحديد نسبة إشغال سعة الحافلة الداخلية بواقع 50%، والتأكد من التباعد الجسدي بين الركاب.

وتفصيلاً، أعلن رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، المهندس يوسف صالح السويجي، عن جاهزية إدارة النقل بين المدن لنقل الركاب خلال العيد بأسطولها المتنوع من الحافلات، مشيراً إلى أنه تم اعتماد ستة إجراءات وقائية وفنية أثناء عمليات نقل الركاب من المحطات إلى وجهاتهم المختلفة، تتضمن زيادة أعداد الرحلات، وتقليل زمن التقاطر بين الرحلات، وتطبيق التباعد الاجتماعي داخل الحافلات، وتحديد نسبة إشغال سعة الحافلة الداخلية بواقع 50% فقط، وزيادة عدد حراس الأمن داخل محطات نقل الركاب للتأكد من مدى التزامهم بتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير لوحات إرشادية وملصقات توعية في المحطات والحافلات، وذلك عملاً بالتعليمات الاحترازية المتبعة من قبل الجهات الصحية في الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وذكر أن جميع الحافلات تخضع يومياً، بعد كل رحلة، إلى عمليات تعقيم شاملة لتأمين سلامة الركاب من مخاطر الإصابة بفيروس «كورونا»، مؤكداً أنه لم يتم تسجيل أي مخالفات بشأن عدم الالتزام بالتعليمات والإرشادات الاحترازية بين الركاب، منذ بداية العام الجاري وإلى الآن، سواء في المحطات أو داخل الحافلات نفسها.

ولفت إلى أن هناك تعليمات واضحة في هذا الجانب بشأن عدم السماح بدخول الركاب غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية إلى داخل المحطات والحافلات عموماً، حفاظاً على صحة وسلامة جميع الركاب من مخاطر الإصابة بفيروس «كورونا».

ودعا جميع الركاب إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الاحترازية أثناء الوجود داخل محطات نقل الركاب وعلى متن الرحلات، وذلك من خلال ارتداء الكمامات وعدم خلعها حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، مشدداً على أنه ستتم إحالة مخالفي هذه التعليمات إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم.

وأكد أن جميع التذاكر يتم الحصول عليها من على متن الحافلات، ولن تطرأ عليها أي زيادات خلال العيد، إذ يبدأ سعر التذكرة من ستة دراهم حداً أدنى إلى 33 درهماً حداً أقصى وفقاً لوجهة الراكب.

وأشار إلى أن الهيئة تمتلك أسطول نقل حديثاً مطابقاً لأفضل المعايير العالمية، مؤكداً أن جميع الحافلات والمركبات التابعة للهيئة مُجهزة بجميع وسائل الراحة، وتخضع دورياً لصيانة شاملة وجزئية.

ولفت إلى أنه سيتم تشغيل 95 حافلة موزعة على 13 خطاً، بواقع تسعة خطوط تابعة لهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وأربعة خطوط تابعة لهيئة طرق ومواصلات دبي، لنقل الركاب بين جميع مدن ومناطق الدولة على مدار أيام العيد، ولا يوجد أي تغييرات على خطوط سير الحافلات خلال هذه الفترة.

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