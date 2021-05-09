"نيابة الطوارئ والأزمات" تأمر بحبس شابين لمخالفتهما إجراءات "كوفيد 19"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أمرت نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة للدولة، بحبس شابين لمخالفتهما الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار مرض "كوفيد 19" .

وأشارت نيابة الطوارئ والأزمات إلى أنه وفي إطار الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالدولة لمكافحة جائحة " كورونا " والحد من انتشار المرض، ومتابعة التزام أفراد المجتمع بالتعليمات التي قررتها الجهات المختصة، فقد تم رصد مقطع مصور من قبل القيادة العامة لشرطة أبوظبي لشابين أثناء دخولهما إلى أحد المجمعات التجارية في إمارة أبوظبي وقيامهما بتصوير أنفسهما بدون الكمامات، إلى جانب ارتداؤهما ساعة التتبع الإلكترونية الخاصة بالحجر الصحي ويتفاخران بعدم التزامهما بالتعليمات الصحية والوقائية المفروضة عليهما، مخالفين بذلك التدابير الاحترازية المتخذة لمكافحة مرض "كوفيد 19"، حيث تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما بحبسهما على ذمة التحقيق.

وأهابت نيابة الطوارئ والأزمات بالجمهور الكريم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات المعنية حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث تأمر بحبس شابين لمخالفتهما الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار مرض "كوفيد 19" #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/bISl4NH5jv — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 9, 2021

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