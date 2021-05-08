«الخدمة الوطنية» تعقد دورة صيفية للطلبة في أغسطس

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أفادت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بأنه تقرر انعقاد الدورة الصيفية التطوعية لطلاب وطالبات المدارس في الأول من أغسطس المقبل، لمدة ثلاثة أسابيع بنظام الحجز، مؤكدة أنه سيتم اتباع الإجراءات الاحترازية كافة خلال تواجد المشاركين في مراكز التدريب.

وبينت أن هناك أربعة شروط للالتحاق بهذه الدورة، هي: أن يكون من مواطني الدولة، وضمن الفئة العمرية المحددة من مواليد 30 يوليو 2005 حتى الثالث من يوليو 2008 (من 13 حتى 16 سنة)، وموافقة وليّ الأمر، واجتياز الفحص الطبي.

وأوضحت أن الأوراق الثبوتية المطلوبة للتسجيل أصل وصور جواز السفر وبطاقة الهوية وأربع صور شخصية، لافتة إلى أن التسجيل من خلال مراجعة أقرب مركز للتجنيد، محددة آخر موعد للتسجيل 15 من يوليو المقبل.

وتنسق الهيئة مع وزارة التربية والتعليم، لتحديد الراغبين في المشاركة بالدورة، التي تعد فرصة ثمينة لإعداد الطلبة وتجهيزهم ذهنياً وبدنياً بطابع حيوي، يستند إلى المغامرات المحفزة والتدريبات المنتظمة، إضافة إلى زيادة وعيهم بثقافتهم وتاريخهم.

وحققت الدورات السابقة التي نظمتها الهيئة نجاحاً لافتاً، حيث يخضع الملتحقون في الدورة إلى برنامج خاص، يتضمن جوانب وأنشطة مختلفة، تهدف لتعميق الوعي وتنمية الولاء وتعزيز روح الانتماء لدى المتدربين وصقل قدراتهم، لتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس، وتنمية المهارات القيادية لديهم على أيدي أمهر المدربين والمدربات، الذين يحظون بخبرات ومهارات عالية في مختلف مجالات التدريب الرياضي والاجتماعي، إلى جانب اختصاصيي واختصاصيات التغذية، الذين يضعون النظام الغذائي الصحي والمتوازن للمشاركين.

ويمنح البرنامج المتطوعين فرصة حقيقية لتطوير مهاراتهم.

«الخدمة الوطنية» حددت 4 شروط للالتحاق بالدورة الصيفية التطوعية.

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