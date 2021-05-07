3 محاور لمناقشة سياسة «تنمية المجتمع» بشأن الضمان الاجتماعي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بعد، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي، مناقشة سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي.

وبنت اللجنة نقاشها على ثلاثة محاور، هي: تطوير التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الممارسات الدولية المطبقة في الدول المتقدمة بشأن الضمان الاجتماعي. وقال الفلاسي إن اللجنة اعتمدت خطة عمل مناقشة الموضوع، بعد الاطلاع على الدراسات الفنية المتعلقة به.

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