محمد بن راشد :العالم يستعد لاستعادة عافيته عبر «إكسبو 2020»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تغريدة في حسابه على موقع «تويتر » قال فيها «رحبت دبي اليوم بوفود ١٧٣ دولة و٢٤ منظمة دولية في اجتماعهم النهائي استعداداً لانطلاقة إكسبو ٢٠٢٠ في دبي أكتوبر القادم ».

وأضاف سموه «دبي مستعدة .. و١٩٠ دولة مستعدة .. والعالم يستعد لاستعادة عافيته عبر أكبر حدث ثقافي في العالم ».

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