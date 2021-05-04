محاكم رأس الخيمة: 100% الفصل في القضايا الجزائية العام الماضي

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

أعلنت محاكم رأس الخيمة، عن تسجيلها صفر قضايا جزائية متبقية من العام الماضي، والحكم في جميع القضايا بنسبة 100%، والبالغ عددها 3302 قضية جزائية، منها 35 قضية مؤجلة تم إنجازها بالكامل خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 100%، أمام درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز.

وأكد رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، خلو محاكم رأس الخيمة من جميع القضايا الجزائية وتسجيل صفر قضية متبقية من العام الماضي، ما يؤكد نجاح المبادرات التي يرعاها سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، لتطوير المنظومة القضائية في الإمارة، وجهود أعضاء السلطة القضائية في إحقاق الحق، وتحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في الدعاوى، والدقة في إصدار الأحكام، ما يسهم في رفع مؤشرات سعادة المتعاملين والمتقاضين.

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