طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا أحيانا

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية والشمالية نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند 16:15 والمد الثاني عند 02:59 والجزر الأول عند الساعة 09:28 والجزر الثاني عند الساعة 20:45 .

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا ، يضطرب أحياناً.. ويحدث المد الأول عند 12:36 والمد الثاني عند الساعة 23:45 والجزر الاول عند الساعة 18:22 والجزر الثاني عند الساعة 06:31 .

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