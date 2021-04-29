تفاعل مجتمعي واسع مع مبادرة "المجتمع معنا" للمساهمة في حملة "100 مليون وجبة"

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

تواصل مبادرة "المجتمع معنا" عملها بنجاح في إطار جمع التبرعات لحملة "100 مليون وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لإطعام الطعام في 30 بلدًا في العالم العربي وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، في شهر رمضان المبارك.

وتلقى المبادرة والتي تمكن الأفراد والمؤسسات من إطلاق حملات جمع تبرعات إلكترونية يذهب ريعها لحملة 100 مليون وجبة، تفاعلًا مجتمعيًّا واسع النطاق وتعاطفًا من كل فئات المجتمع الإماراتي،حيث تنوعت أشكال المساهمات وتضمنت إطلاق حملات فردية وعائلية، وفتح حسابات كصدقة عن روح متوفين.

وتفتح المبادرة الباب واسعًا أمام كل الأفراد والشركات والمؤسسات في القطاعين الخاص والعام والمشاهير والجاليات والمجموعات الثقافية والرياضية والفنية وغيرها لإطلاق حملة مصغرة عبر منصة "يلا غيف" YALLAGIVEالرقمية لتحفيز الموظفين والأصدقاء والمتابعين على التبرع قدر المستطاع، بغية جمع التبرعات لحملة "100 مليون وجبة"، إذ يكفي درهم واحد لتأمين وجبة طعام تقي محتاجًا شبح الجوع.

وتستمر مبادرة "المجتمع معنا" التي يتطوع للإشراف عليها خريجو الدفعة الأولى من برنامج "إعداد صناع الأمل"، مسجلة نجاحًا بعد أيام قليلة على إطلاقها نظراً لتجاوب الجهات الفاعلة في المجتمع الإماراتي، وتعاطيهم معها بجدية وابتكار.

تفاعل مدرسي

وجذبت مبادرة المجتمع معنا المدارس حيث تفاعلت المدارس في إطلاق حملاتها الخاصة على منصة "يلا غيف" لتشجيع الأساتذة والطلاب وأهاليهم وأقاربهم على العطاء خلال شهر رمضان الذي يتجلى فيه روح الإحسان والتكافل والخير. وأطلقت أكثر من 37 مدرسة حملة داعمة على المنصة لتاريخه، من ضمنها مجموعة أعمال التعليم، المسؤولة عن إدارة 100 مدرسة خاصة في دبي، ومدارس تابعة لمجموعة جيمس التعليمية، مثل مدرستَي وستمنستر وكامبردج الدولية في دبي، إضافةً إلى مدرسة الضيافة الثانوية ذ.م.م.، ومدرسة سان مارك في دبي، ومدرسة الألفية في دبي، ومدرسة ويس جرين الدولية، ومدرسة الصادق الإسلامية الإنجليزية، ومدرسة الآفاق الإنجليزية في دبي.

مساهمة من الشركات

وتتفاعل الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والناشئة مع مبادرة "المجتمع معنا" لتأمين تبرعات مالية لحملة "100 مليون وجبة"، يتم من خلالها توفير حصص غذائية على شكل طرود تحتوي على المكونات الأساسية لتحضير وجبات طعام تسعف الجوعى من الأفراد والأسر. وأطلقت هذه الشركات حملاتها على المنصة الرقمية "يلا جيف" لتحفيز موظفيها وعائلاتهم وأصدقائهم على المشاركة الكثيفة في حملة التبرعات.

ونجحت شركات قائمة في الإمارات بمباشرة جمع المساهمات المالية، من أمثال شركة الإعلانات أكسنت إنفو ميديا الشرق أوسطية، ولجنة التعزيز الصحي للطلبة تحت مظلة الجمعية الطبية الطلابية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وشركة البرمجة أوبن تكست الشرق أوسطية، ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي إمباور، فضلًا عن 9714 سبورت للأنشطة الرياضية التي أطلقت، إضافةً إلى حملتها عبر منصة "يلا غيف" حيث جمعت 80% من المبلغ المنشود، عبر مبادرة رياضية نظمت من خلالها سباق جري بمشاركة 200 عداء من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، وتبرعت بجزء من رسوم الاشتراك لحملة "100 مليون وجبة"، وذلك بالاشتراك مع الجامعة الأمريكية في الإمارات.

الجهات الحكومية ركن فاعل

وتغذي صندوق مبادرة "المجتمع معنا" الذي يعود ريعه بالكامل إلى صندوق تبرعات حملة "100 مليون وجبة" مؤسسات من القطاع العام الإماراتي. وتضم جمارك دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، هيئة الطرق والمواصلات، ومركز دبي للإحصاء، وإكسبو 2020.

مساهمة سهلة وآمنة

وتم إطلاق مبادرة "المجتمع معنا" عبر المنصة الرقمية "يلا غيف" YALLAGIVEليسهل معها إطلاق الحملات الفردية ودعوة الآخرين إلى التبرع بأبسط السبل، عن طريق الموقع الإلكتروني "يلا غيف" YALLAGIVE، مما يضمن تفاعلًا أكبر من أصحاب الأيادي البيض الذين يودون المساهمة في إطعام الجوعى والفقراء في 30 دولة خلال شهر رمضان المبارك عن طريق "حملة 100 مليون وجبة".

مشاركة أوسع من حدود الدولة

وتتعاون مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في حملة "100 مئة مليون وجبة" مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام، والمؤسسات الإنسانية والخيرية المعنية في الإمارات وفي الدول الثلاثين المشمولة بالحملة.

قنوات التبرع الأربع الرئيسية

وتنضم حملات التبرع الفردية والمؤسسية الداعمة ضمن مبادرة "المجتمع معنا" إلى قنوات التبرع الأساسية المعتمدة لحملة "100 مليون وجبة" التي جمعت مبلغ 100 مليون درهم حتى الآنمن التبرعات القيمة لرجال الأعمال والمؤسسات العامة والخاصة والشركات والأفراد. وتستمر الحملة في استقبال التبرعات خلال شهر رمضان عبر أربع قنوات أساسية، وهي: الموقع الإلكتروني www.100millionmeals.ae، والتحويل المصرفي لحساب حملة 100 مليون وجبة في "بنك دبي الإسلامي"، ورقمه: (AE08 0240 0015 2097 7815 201)، أو من خلال الرسائل النصية القصيرة SMSعبر الأرقام الموضحة على الموقع الإلكتروني وذلك لمستخدمي شبكتي "دو" و"اتصالات" داخل دولة الإمارات، وكذلك تتيح الحملة إمكانية التبرع بالتواصل مباشرة مع فريق الحملة في مركز الاتصال على الرقم المجاني 8004999 أو البريد الإلكتروني: info@100MillionMeals.ae

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