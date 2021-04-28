الإمارات ترسل مساعدات غذائية إلى القمر المتحدة

المصدر: أبوظبي ■ وام

أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات تحتوي على 43 طناً من المواد الغذائية إلى جمهورية القمر المتحدة، والتي تأتي ضمن المبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، لتلبية احتياجات آلاف الأسر من ذوي الدخل المحدود، خصوصاً المتأثرة من الأوضاع الصحية الراهنة، وتعزيز قدرتها على التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها جائحة «كوفيد-19».

وقال سفير دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة سعيد المقبالي: إن «العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية القمر المتحدة تشهد نمواً مطرداً في العديد من المجالات، وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين على تنميتها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة».

وأضاف: «سيَّرت دولة الإمارات خلال العام الماضي عدداً من الطائرات التي تحمل مساعدات طبية عاجلة إلى جمهورية القمر المتحدة لدعم الجهود الحكومية في السيطرة على التداعيات التي فرضتها جائحة (كوفيد-19)، شملت العديد من أجهزة الفحص، وأجهزة التنفس، والتي كان لها الدور الكبير في دعم القطاع الطبي والمساهمة في توفير الحماية لخط الدفاع الأول».

• الطائرة تحمل مساعدات تحتوي على 43 طناً من المواد الغذائية.

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