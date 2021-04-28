عيسى القرق يتبرّع بـ 500 ألف درهم لـ «100 مليون وجبة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تبرّع الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق التجارية والصناعية عضو مجلس إدارة مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، عيسى فريد القرق، بنصف مليون درهم لدعم «حملة 100 مليون وجبة»، الحملة الأكبر في المنطقة، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لإطعام الطعام في رمضان في 30 دولة في العالم العربي وإفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية وآسيا.

ويمكن لنصف مليون درهم أن توفر المكونات الغذائية الأساسية لإعداد نصف مليون وجبة في المجتمعات الهشة، التي تشملها الحملة، لتساند في توفير الدعم الغذائي لملايين الأفراد والأسر المتعففة من المحتاجين والأقل دخلاً في الدول الـ30.

وتشكل الإسهامات الشبابية إضافة نوعية للحملة، إذ سرّعت تحقيق هدفها كاملاً بتوفير قيمة 100 مليون وجبة خلال الأيام الـ10 الأولى من انطلاقها، كما تدعم استمرار تدفق التبرّعات من الأفراد والمؤسسات ومجتمع الأعمال والفعاليات الاقتصادية من داخل الدولة وخارجها، لدعم جهود الحملة لإطعام الطعام في المجتمعات الأقل دخلاً.

وكانت الحملة بدأت منذ الأيام الأولى لشهر رمضان بتوزيع الطرود الغذائية في العديد من الدول التي تغطيها، حيث يتولى عملياتها الميدانية واللوجستية في المجتمعات المستفيدة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية، بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام، والمؤسسات الإنسانية والخيرية.

وقال عيسى فريد القرق: «أتشرف بالمشاركة في مبادرة (100 مليون وجبة)، التي تعدّ الأكبر من نوعها على مستوى العالم، وأود أن أتقدم بالشكر لقدوتنا صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لإعطائنا فرصة المشاركة في دعم الأثر الإيجابي للمبادرة في حياة المحرومين حول العالم».

قنوات التبرّع

تستمر تبرّعات روّاد الأعمال الشباب وأصحاب المشروعات الناشئة والشركات والأفراد والفعاليات الاقتصادية ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الخيرية والإنسانية من داخل دولة الإمارات وخارجها في حملة «100 مليون وجبة»، عبر قنوات التبرّع الأربع الأساسية التي خصصتها وتشمل موقعها الإلكتروني www.100millionmeals.ae، ومركز الاتصال على رقم الاتصال المجاني 8004999، والحساب المصرفي المخصص للحملة من خلال بنك دبي الإسلامي وهو AE08 0240 0015 2097 7815 201، وإرسال رسائل نصية بكلمة «وجبة» باللغة العربية أو «meal» باللغة الإنجليزية في رسالة نصية SMS على أرقام محددة على شبكتي «دو» أو «اتصالات» في دولة الإمارات.

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