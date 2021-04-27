«أنبل رقم» الخيري سيسهم بملايين الوجبات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنظم مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع «الإمارات للمزادات» وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» مزاد «أنبل رقم» الخيري للأرقام المميزة يوم 1 مايو 2021، والذي يعود ريعه لدعم حملة 100 مليون وجبة، الحملة الأكبر على مستوى المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة في قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية في شهر رمضان.

ويمكن لريع رقم مميز واحد، مثل رقم لوحة المركبة المميز AA9 أو رقم الهاتف المتحرك المميز 0569999999، أن يسهم في توفير ملايين الوجبات ضمن المجتمعات الأكثر حاجة التي تشملها حملة «100 مليون وجبة»، خصوصاً أن درهماً واحداً يؤمّن المكونات الأساسية لإعداد وجبة طعام في المجتمعات ذات القدرة الشرائية المحدودة والكُلفة المعيشية المنخفضة.

ويعرض المزاد الذي ينطلق في تمام الساعة التاسعة مساء في هيلتون دبي الحبتور سيتي، مجموعة من الأرقام المميزة الخاصة بلوحات المركبات وأرقام الهاتف المتحرك المميزة، ليعود ريع المزايدة عليها لإطعام الطعام للمحتاجين في 30 دولة تشملها حملة 100 مليون وجبة التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام، وعدد من المؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية في الدول الـ30 التي تغطيها الحملة.

وإلى جانب أرقام لوحات المركبات المميزة الأخرى التي يعرضها المزاد الخيري مثل U31 وT38 وE51، يعرض المزاد الداعم لحملة 100 مليون وجبة مجموعة من الأرقام الهاتفية المميزة للهواتف المتحركة بما في ذلك أرقام: 0569999999 – 0569999993 – 0549999993 – 0565555556.

ويُضاف مزاد الأرقام المميزة الخيري إلى خيارات التبرع الرئيسة الأربعة التي وفرتها حملة 100 مليون وجبة منذ انطلاقها بما في ذلك موقع الحملة الإلكتروني www.100millionmeals.ae؛ أو مركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999؛ أو الحساب المصرفي المخصص للحملة لدى بنك دبي الإسلامي (AE08 0240 0015 2097 7815201)؛ أو عبر إرسال كلمة «وجبة» أو «meal» باللغة الإنجليزية عن طريق الرسائل القصيرة على أرقام محددة، معروضة على موقع الحملة، لشبكتَي «دو» أو «اتصالات» في دولة الإمارات.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي مطر محمد الطاير: «تعودنا من صاحب الأيادي البيضاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الطرح المبتكر فـي المبادرات المجتمعية التي يطلقها سموه، لاسيما فـي مواسم الخير، وتشكل مبادرة سموه لتقديم 100 مليون وجبة نقلة نوعية في العمل الخيري والإنساني، من حيث عدد المستفيدين من الحملة، إذ شهدت تفاعلاً مؤسسياً ومجتمعياً كبيراً منذ اليوم الأول لإطلاقها، للمساهمة فـي تحقيق أهدافها النبيلة، لاسيما أنها تمتد لتغيث من يعانون الجوع».

وأضاف: «المبادرات الإنسانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أسهمت في حشد الطاقات من المؤسسات ورجال الأعمال والمحسنين، ورسخت القيم النبيلة التي عُرف بها شعب الإمارات والمقيمون على أرضها، من معاني الكرم ومد يد العون للمحتاجين».وقال مدير عام «اتصالات» في منطقة دبي عبدالله سالم المانع: «تفتخر (اتصالات) بالمشاركة في المزاد الخيري الخاص بالحملة الإنسانية (100 مليون وجبة)، عبر تخصيص أرقام مميزة تهدف من خلال ريع المزايدة عليها إلى دعم هذه الحملة في تحقيق أهدافها وترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد العمل الخيري والعطاء الإنساني بما ينسجم مع المسؤولية المجتمعية في (اتصالات)، سعياً لمشاركتها في المبادرات الإنسانية والخيرية ومد يد العون خلال شهر رمضان». وبالإضافة إلى ذلك تتيح (اتصالات) التبرعات للحملة عبر تطبيق «بسمات»، بالإضافة إلى دعم الحملة من خلال الرسائل النصية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتغيير شعار الشبكة لزيادة الوعي بالحملة.

وقال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات عبدالله مطر المناعي: إن «مشاركتنا في دعم حملة 100 مليون وجبة هو أقل ما تستطيع (الإمارات للمزادات) تقديمه، عرفاناً منها لدولتنا ولقيادتنا التي غرست في أهل الإمارات حب الخير والعطاء والتعاضد الإنساني، ودعماً لريادة الدولة وصدارتها ضمن قائمة أكثر دول العالم عطاءً، إذ نحرص على تنظيم مزاد مميز يليق بالحدث الخيري والإنساني».

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