تحديث الإجراءات بشأن تعليق دخول القادمين من الهند

المصدر: وام ■ أبوظبي

أعلنت «الهيئة العامة للطيران المدني» و«الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»، عن تحديث وتوضيح الإجراءات المعلن عنها سابقاً، بشأن تعليق دخول القادمين من الهند على الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وركاب الترانزيت القادمين منها، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى الهند.

كما يشمل التعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في الهند خلال 14 يوماً قبل القدوم إلى الإمارات، مع استمرار تسيير الرحلات بين البلدين، حيث سيسمح بنقل الركاب من الإمارات إلى الهند على هذه الرحلات.

كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من هذا القرار من الهند إلى الإمارات، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتشمل الفئات المستثناة مواطني الدولة، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين البلدين، والوفود الرسمية وطائرات رجال الأعمال وأصحاب الإقامة الذهبية، على أن يلتزموا بالإجراءات الوقائية، التي تشمل حجراً مدته 10 أيام، وفحص «PCR» في المطار، وفي اليومين الرابع والثامن من دخول الدولة، وخفض مدة فحص «PCR» من 72 ساعة إلى 48 ساعة، على أن تقبل الفحوص الصادرة من المختبرات المعتمدة، التي تحمل «QRCode».

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه يشترط على القادمين من الهند، عبر دول أخرى، ألا تقل مدة إقامتهم في تلك الدول عن 14 يوماً ليسمح لهم بدخول الدولة، وذلك اعتباراً من 24 أبريل الجاري، ولمدة 10 أيام قابلة للتمديد، مع استمرار رحلات الشحن بين البلدين.

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