توظيف.. فرص وظيفية للمواطنين «الذكور فقط»

المصدر: إعداد : أشرف جمال

طرح مركز لإنجاز الخدمات الحكومية في دبي، عدداً كبيراً من الوظائف الشاغرة للمواطنين، تحت مسمّى «استشاري إسعاد المتعاملين»، و«مدخلي بيانات»، لافتاً إلى أن الراتب يبدأ من 6000 درهم، مع مميزات تتمثل في حوافز ومكافأة 45 درهماً على كل معاملة يتم إنجازها.

واشترط المركز أن يكون المتقدمون لشغل الوظائف الشاغرة ذكوراً فقط من مواطني الدولة (جواز مع الجنسية)، وأن يكونوا من حملة إحدى الشهادتين الثانوية أو الجامعية، دون اشتراط الخبرة، على أن يكون العمل في إمارة دبي، بنظام الورديات، يومياً لمدة ثماني ساعات، مع ساعة راحة.

ودعا المركز المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، إلى إرسال نسخة من السيرة الذاتية الحديثة إلى البريد الإلكتروني amercenterjobs@gmail.com، مع ذكر اسم الوظيفة في عنوان الإيميل.

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