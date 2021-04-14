«محمد بن راشد الخيرية» تدعم «100 مليون وجبة» بـ 20 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية تقديم 20 مليون درهم لدعم «حملة 100 مليون وجبة»، الحملة الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 20 دولة، التي انطلقت من دولة الإمارات، بهدف تقديم الدعم الغذائي لمكافحة الجوع وسوء التغذية في 20 دولة، من غانا غرباً حتى باكستان شرقاً، وفي القلب منها العالم العربي.

ويشكل إسهام المؤسسة دعماً نوعياً لأهداف الحملة، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتفتح باب التبرع للجميع من داخل الدولة وخارجها، لمساندة الجهود العالمية لمكافحة الجوع وتقديم الدعم الغذائي بصيغة طرود غذائية تحتوي على المكونات الأساسية لإعداد وجبات طعام في المجتمعات الهشة والأقل دخلاً.

يأتي ذلك، بعد إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إطلاق حملة «100 مليون وجبة»، الحملة الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة، لدعم المحتاجين غذائياً بتوفير الطرود الغذائية لهم.

ويساند إسهام المؤسسة في حملة 100 مليون وجبة أهدافها بتوفير شبكة أمان تقدم مكونات وجبات الطعام الأساسية للملايين في 20 دولة، والإسهام في تقديم حلول فورية لمشكلات الجوع، وتوظيف الشراكات الإقليمية والدولية للحملة، للوصول بشكل عاجل ومباشر إلى عشرات ملايين المستفيدين في المنطقة والعالم، من أجل تخفيف الأعباء عن الأسر، وتقديم الدعم الغذائي للفئات الأقل دخلاً في الدول المستهدفة.

وثمّن مستشار صاحب السموّ حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، إبراهيم بوملحة، اللفتة الإنسانية من جانب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على توجيهاته بإطلاق مبادرة «100 مليون وجبة»، تزامناً مع شهر رمضان الكريم، لتجسد معاني الخير والرحمة من دولة الإمارات للمحتاجين في الدول الصديقة والشقيقة.

وقال بوملحة: «إن مسيرة دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، على أسس العطاء والبذل ومساعدة المحتاج، اتخذت نهجاً وإرثاً ثابتاً تميز بالخير والعطاء، وهو النهج الذي تواصله القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بقيادة حكيمة من صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات الكرام».

وأضاف بوملحة: «إن هذه المبادرة تجسد الدور المتميز لدولة الإمارات وقيادتها في تلبية الاحتياجات الإنسانية وتحسين حياة المحتاجين، وقدرتها على التعامل مع الأزمات والحالات الطارئة في القضايا المرتبطة بحياة الناس واحتياجاتهم في توفير الغذاء الضروري، وهي ليست غريبة على صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي عودنا دوماً على إيجاد الحلول لقضايا الضعفاء والمحتاجين، وتبني المبادرات التي تعزز من مقدرتهم على التغلب على ظروفهم الصعبة التي يعيشونها، ليعلموا أن هناك من إخوانهم من يشعر بآلامهم وأوجاعهم ويمد يده لمساعدتهم من أجل تغيير أوضاعهم للأحسن».

وتتولى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية تنفيذ حملة 100 مليون وجبة، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام، والمؤسسات الإنسانية والخيرية المختصة في عدد من الدول العربية، وبالتنسيق والشراكة مع عدد من الجهات والهيئات الاتحادية والمحلية، إضافة إلى المؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية المعنية في دولة الإمارات. ويتاح لمختلف الشرائح المجتمعية والقطاعات داخل دولة الإمارات وخارجها الإسهام في حملة 100 مليون وجبة عبر التبرع النقدي لشراء طرود غذائية ومواد تموينية، بحيث يتم إيصال الوجبات والطرود للمستحقين، من الأسر والأفراد، إلى أماكن وجودهم في أكثر من 20 دولة، من بينها السودان ولبنان والأردن وباكستان وأنغولا واوغندا ومصر والهند.

4 قنوات للتبرع

توفر الحملة أربع قنوات للتبرع هي: الموقع الإلكتروني للحملةwww.100million meals.ae، إذ يمكن لأي شخص أو مؤسسة شراء عدد من وجبات الطعام، ويمكن التبرع عن طريق التحويل المصرفي لحساب حملة 100 مليون وجبة في بنك دبي الإسلامي، ورقمه: (AE08 0240 0015 2097 7815 201)، أو عن طريق إرسال كلمة وجبة أو meal باللغة الإنجليزية بصيغة رسالة نصية SMS على أرقام محددة على شبكتي دو، واتصالات في دولة الإمارات، وكذلك تتيح الحملة إمكانية التبرع بالتواصل مباشرة مع فريق الحملة في مركز الاتصال على الرقم المجاني 8004999 أو البريد الإلكتروني: info@100MillionMeals.ae

- «الحملة» انطلقت من الإمارات، لتقديم الدعم الغذائي، لمكافحة الجوع وسوء التغذية.

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