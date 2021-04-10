محمد بن راشد: للأردن محبة لدى شعب الإمارات وقادته منذ تأسيس الدولة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تهنئته للشعب الأردني والملك عبدالله بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة.

وقال سموه في تغريدة على "تويتر": "في مئوية الأردن الشقيق .. نبارك لشعب النشامي ولأخي الملك عبدالله هذه المئوية .. للأردن محبة لدى شعب الإمارات وقادته منذ تأسيس الدولة .. وما زال الأردن عمقاً عربياً صامداً بحكمة قيادته والتفاف شعبه .. حفظ الله الأردن وأدام عليها عزها .. وأدام الأخوّة والمحبة بين شعبينا" ..

محمد بن راشد: في مئوية الأردن الشقيق .. نبارك لشعب النشامي ولأخي الملك عبدالله هذه المئوية.. للأردن محبة لدى شعب الإمارات وقادته منذ تأسيس الدولة.. وما زال الأردن عمقاً عربياً صامداً بحكمة قيادته والتفاف شعبه.. حفظ الله الأردن وأدام عليها عزها.. وأدام الأخوّة والمحبة بين شعبينا.. pic.twitter.com/RYUHq7Jtr0 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 10, 2021

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