بالفيديو.. تعرف إلى رائد الفضاء محمد الملا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

رائد الفضاء محمد الملا حصل على رخصة طيار تجاري من الهيئة العامة للطيران المدني الأسترالي، عندما كان في الـ19 من عمره ليصبح أصغر طيار في شرطة دبي، ومن ثم حصل على رخصة مدرب طيار من الهيئة العامة للطيران المدني الأسترالي ليحقق رقماً قياسياً جديداً ويصبح أصغر مدرب في شرطة دبي بعمر 28 عاماً. وخلال عمله، واصل الملا مسيرته الأكاديمية ليحصل في 2015 على بكالوريوس في القانون والاقتصاد، ومن ثم الماجستير التنفيذي للإدارة العامة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في عام 2021.

يعمل الملا حالياً طياراً في مركز الجناح الجوي التابع لشرطة دبي، ويمتلك خبرة واسعة تمتد لـ 15 عاماً، ويشغل منصب رئيس قسم التدريب لمركز الجناح الجوي لشرطة دبي. خلال مسيرته العملية، حقق الملا نجاحات عدة، إذ نال وسام الشجاعة والإقدام من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وجائزة القائد العام لأفضل ضابط في المجال التخصصي، بالإضافة إلى جائزة التميز الوظيفي، ودرع التفوق لعام 2019 كأفضل ضابط في المجال التخصصي على مستوى قيادة شرطة دبي.

من عالم الطيران إلى استكشاف الفضاء.. تعرفوا إلى محمد الملا الذي انضم إلى الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/cLxWB9mrM0 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 10, 2021

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