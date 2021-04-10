بالفيديو تعرف إلى نورا المطروشي أول رائدة فضاء عربية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نورا المطروشي أول رائدة فضاء عربية، من الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لاستكشاف الفضاء، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الإمارات عام 2015، ولديها خبرة في مجال الهندسة. وقد تميزت المطروشي في مجالات الهندسة والرياضيات خلال مسيرتها الأكاديمية، وحققت المركز الأول على مستوى الإمارات في أولمبياد الرياضيات الدولي عام 2011، كما مثلت شباب الإمارات في مؤتمر الشباب في الأمم المتحدة في صيف 2018 وشتاء 2019.

شغف بالفضاء منذ الصغر.. مسيرة نورا المطروشي التي اختيرت ضمن الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/iXj4hso4D6 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 10, 2021

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